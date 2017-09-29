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أنشودة سلام إلى كل العالم من أرض سيناء.. "هنا نُصلي معًا"

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مصراوي Masrawy

أنشودة سلام إلى كل العالم من أرض سيناء.. "هنا نُصلي معًا"

10:40 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

جنوب سيناء - (أ. ش. أ):

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، بوادي الراحة بسانت كاترين بجنوب سيناء، احتفالية "هنا نصلي معًا" التي تبعث برسالة إلى كل دول العالم من أرض سيناء، بنشر قيم التسامح والسلام والتعاون ونبذ العنف والإرهاب.

وتأتى هذه الاحتفالية، والتي تتضمن تواشيح وفقرات دينية وفلكلورية تمثل أكثر من 15 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، بجانب ، لتقديم عرض متناغم يدعو إلى السلام من أرض سيناء.

من جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: "إن مصر ترسل رسالة سلام إلى كافة أنحاء العالم، وتدعو لنزع الكراهية ونبذ العنف وزرع جذور المحبة والسماحة.

وأضاف فودة، خلال الاحتفالية "أننا نلتقي اليوم في جنوب سيناء بسانت كاترين لنصلي معًا وندعو إلى الله أن يعم السلام بلادنا وكافة الأرجاء".

من جانبه، قدّم الدكتور انتصار عبد الفتاح مايسترو فرقة العزف، الشكر للواء خالد فودة على احتضان لفكرته ومشروعه ملتقى الأديان: "هنا نصلي معًا" في سانت كاترين.

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Asha

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