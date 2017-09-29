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بريطانيا: تكاليف صيانة ساعة "بيج بين" تصل إلى 82 مليون دولار

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مصراوي Masrawy

بريطانيا: تكاليف صيانة ساعة "بيج بين" تصل إلى 82 مليون دولار

10:35 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

لندن - (د ب أ)
أعلن البرلمان البريطاني اليوم الجمعة، أن أعمال صيانة برج إليزابيث التاريخي في لندن، المجاور لمقر البرلمان البريطاني بمجلسيه، والذي يضم الساعة العظيمة والجرس المعروف باسم بيج بن، ستتكلف ضعف التقدير الأصلي، الذي كان مقررا لتلك الاعمال.

وأضاف البرلمان في موقعه على الانترنت إن "إجمالي التكلفة الكلية للمشروع تقدر حاليا بنحو 61 مليون جنيه استرليني (82 مليون دولار) مقابل مبلغ 29 مليونا الذي كان متوقعا في ربيع عام 2016".

وأوضح البرلمان أن مبلغ الزيادة "مطلوب الآن لضمان بقائها في حالة جيدة، والمحافظة عليها للأجيال القادمة".

وكانت الدقات المألوفة لساعة بيج بن قد تم إسكاتها بشكل مثير للجدل في وقت سابق من هذا العام، للسماح بالمضي قدما في عمليات صيانتها.

ويرجع السبب في اتخاذ هذه الخطوة إلى المحافظة على سلامة حاسة السمع عند عمال صيانة الساعة الشهيرة.

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