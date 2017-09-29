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الحوثيون: مقتل أكثر من 22 مدنيا بقصف جوي للتحالف في اليمن

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مصراوي Masrawy

الحوثيون: مقتل أكثر من 22 مدنيا بقصف جوي للتحالف في اليمن

10:32 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الحوثيون: مقتل أكثر من 22 مدنيا بقصف جوي للتحالف في اليمن

اليمن - ارشيفية

صنعاء) - د ب أ)

قال عبد الحكيم الكحلاني، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، مساء اليوم الجمعة، إن أكثر من 22 مدنياً قتلوا اليوم إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في اليمن.

ولم تصدر قوات التحالف العربي أي تصريح حول تلك الغارات حتى اللحظة، كما لم يتسن التحقق مما ذكره الكحلاني من مصادر مستقلة.

وأضاف الكحلاني في تصريح لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) "إن مقاتلات التحالف قصفت بغارة جوية مدنيين يعملون في مشروع المياه بمنطقة "الأزقول" مديرية سحار بمحافظة صعدة (242) كم شمالي اليمن، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين واصابة 11 آخرين".

في حين استهدفت غارة اخرى، بحسب الكحلاني، منزلين في مديرية رازح بالمحافظة نفسها، ما أدى إلى مقتل طفل واصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأة.

وفي محافظة حجة (123) كم شمال غرب صنعاء، أفاد الكحلاني، بمقتل 13 مدنياً واصابة آخر، في قصف للتحالف استهدف سوق "خظاظ" الشعبي في مديرية بكيل المير".

هذا وأكد الكحلاني، بأن غارة اخرى قصفت موقع مدنيين في مديرية موزع، بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، دون أن تتضح حصيلتهم حتى الآن "كون تلك المنطقة تعد احدى مناطق الاشتباكات".

ومنذ أكثر من عامين ونصف تشن قوات التحالف العربي، بقيادة ضربات جوية ضد مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم، بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية البلاد.

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