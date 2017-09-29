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مصدر: زوجة صفوت الشريف تتنازل عن 44 مليون جنيه للكسب غير المشروع

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مصراوي Masrawy

مصدر: زوجة صفوت الشريف تتنازل عن 44 مليون جنيه للكسب غير المشروع

10:24 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مصدر: زوجة صفوت الشريف تتنازل عن 44 مليون جنيه للكسب غير المشروع

صفوت الشريف

كتب - عمرو علي:

قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إن "إقبال محمد بركة" زوجة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، حررت توكيلاً خاصًا لجهاز الكسب غير المشروع، تم توثيقه في الشهر العقاري، تمهيدا للتصالح.

وأكد المصدر-رفض ذكر اسمه- لمصراوي، أن زوجة "الشريف" تنازلت عن 4 قطع أراض بالمباني المقامة عليها بمنطقة ''لسان الوزراء'' في البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، للتصرف فيها في إطار طلب التصالح المقدم من الشريف وأفراد أسرته، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم في جرائم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وتضخم الثروة.

وأوضح المصدر أن محامي أسرة صفوت الشريف توجه إلى جهاز الكسب، وأنهى إجراءات تحرير التوكيل الخاص بزوجة الشريف، لأن الأرض المتنازل عنها لجهاز الكسب مسجلة باسمها.

وكشفت تقارير الخبراء أن قيمة الأرض تبلغ 44 مليوناً و100 ألف جنيه، وسبق لجهاز الكسب تشكيل لجان من الخبراء لمعاينة الأرض للتأكد من وجودها على أرض الواقع وتحديد قيمتها المالية، وفحص أوراق ومستندات ملكيتها، لإتمام طلب التصالح.

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مصراوي Masrawy

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