بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: لجنة الصياغة الموحدة تعقد اجتماعها الرابع في تونس

(مصراوي):

عقدت لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعها الرابع، الجمعة، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - في العاصمة التونسية - بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

وناقش لقاء اليوم أفكار ومقترحات المجلسين حول تكوين وهيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي.

ونوه أعضاء لجنة الصياغة الموحدة إلى أن هذه الجلسات النقاشية متعلقة في صياغة التعديلات على الإتفاق السياسي الليبي ولا تتطرق لمناقشة أو طرح أسماء لشغل أي منصب في الدولة الليبية بما فيهم أعضاء المجلس الرئاسي.

وقد اتسمت المناقشات بالانفتاح والمضوعية وبتقارب كبير في وجهات النظر. وعبر أعضاء اللجنة عن اصرارهم وحرصهم الشديد على تذليل جميع العقبات والوصول إلى توافق من أجل المضي قدما نحو دولة المؤسسات التي يصبو إليها جميع الليبيين.