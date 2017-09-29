بالفيديو- خبراء يفسرون أسباب حاجة أطفال لزراعة القوقعة

كتبت-هدير غيث:

أقيم مؤتمر "OTO Alex" لمناقشة أحد التقنيات والأبحاث في مجال ضعف السمع، وزراعة القوقعة، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الأنف والأذن والحنجرة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

قال الدكتور عبد المنعم الشيخ، أستاذ زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد بجدة، إنه قام بإجراء الكثير من التجارب الفعالة للقوقعة، حتى تم اعتمادها من الملك، وذلك للقضاء على مشكلة فقد السمع، كما أكد على ضرورة تعرض الطفل للمسح الضوئي بعد دقائق من الولادة مباشرة، للتأكد من سلامة خاصية السمع لديه، وفي حالة تبين فقدان السمع تتحمل الدولة التكلفة بالكامل.

بينما ذكر الدكتور فتحي عبد الباقي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن زراعة القوقعة كانت هي الحل لحالات فقدان السمع، وكانت نادرة نظرًا للارتفاع تكلفتها، ولكن بدأت الدولة "مصر" الآن في تحمل مصاريفها بالكامل.

وحدد الدكتور"Claude Jolly" أستاذ زراعة القوقعة بأستراليا، إذا كانت مشكلة فقدان السمع ترجع للجينات، فلابد ان يكون العلاج من هذه الجينات، وإذا كانت من الأعصاب، فيعالج عن طريق الخلايا الجذعية، وفي حالة المشكلة في الأنسجة العصبية، فيلجأوا إلى عقار "أدوية" تعمل على تنمية العصب.

وطالب عادل خليفة، أستاذ زراعة القوقعة بجامعة طنطا بعدم الحصول على شهادة ميلاد الطفل إلا بعد الانتهاء من المسح السمعي له، للاطمئنان على حالة السمع، ولتطبيق هذا الحل الأمثل في مصر.

0انطلق المؤتمر بالتعاون مع كل من الجمعية المصرية لزراعة القوقعة، والجمعية المصرية لجراحة الجمجمة، والجمعية العلمية المصرية لطب الشعب الهوائية، والمؤتمر المصري للصدر والأطفال، وشركةMED-EL، وذلك للتصدي لمشكلات ضعف السمع في مصر، والمناقشة حول زراعة القوقعة.