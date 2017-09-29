المرور: تحرير 48 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم ضبط 48005 مخالفات مرورية متنوعة، و2448 دراجة نارية مخالفة، و32 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

ووجه اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، باستمرار الحملات؛ لفرض الانضباط بالشارع المصري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.