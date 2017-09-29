تنفيذ 52 ألف حكم قضائي وضبط 285 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
تنفيذ 52 ألف حكم قضائي وضبط 285 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
10:05 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 285 قضية مخدرات، 103 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 14 سيارة مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي متنوع.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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