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سياسيون ألمان ينتقدون "شرودر" بعد تعيينه رئيسًا لشركة نفط روسية

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مصراوي Masrawy

سياسيون ألمان ينتقدون "شرودر" بعد تعيينه رئيسًا لشركة نفط روسية

10:03 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

برلين - (د ب أ)
وجه عضو بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات حادة للمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر لقبوله العمل رئيسا لمجلس ادارة شركة "روزنفت" التابعة للحكومة الروسية في موسكو.

وقال ميشائيل جروسه-برومر العضو البارز في حزب ميركل إن شرودر يضحي بمسؤوليته السياسية تجاه الدولة الألمانية "على مذبح المصالح المالية الخاصة".

أضاف جروسه-برومر وهو المتحدث البرلماني الأول باسم كتلة الحزبين المسيحيين (الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) بالبرلمان الألماني "بوندستاج" في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" في عددها غدا السبت إنه من غير المقبول أن يتولى شرودر العمل في شركة طاقة روسية قام الاتحاد الأوروبي مرارا وبالإجماع بفرض عقوبات عليها من قبل.

وأضاف جروسه –برومر قائلا: "إن شرودر بقراره النفعي هذا يقف مباشرة ضد السياسة الأمنية لجميع دول الاتحاد الأوروبي الثمان والعشرين، في موقفها المعلن من الأزمة الأوكرانية."

كان شرودر اختير اليوم الجمعة في سان بطرسبورج عضوا بالمجلس الاستشاري لأكبر مجموعة نفطية في "روزنفت بناء على اقتراح من الروسية، ثم قبل تولي إدارتها لاحقا.

كذلك أعرب رئيس حزب الخضر جيم أوزديمير عن شكه في ولاء شرودر لبلاده قائلا في تصريحات لذات الصحيفة: "أتوقع من المستشار القديم أن لا يعارض بسلوكه هذا السياسة الحالية للحكومة الألمانية وللاتحاد الأوروبي".

أضاف أوزديمير قائلا: "إن التودد إلى بوتين وأعضاء دائرته المقربين، لن ينهي العنف في شرق أوكرانيا بالتأكيد، بل بالعكس سيحيي شرودر الانطباع بمسلكه هذا بأن المصالح الاقتصادية تهمنا نحن الأوروبيين بصورة أكبر من القانون الدولي".

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