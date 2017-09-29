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طلاب يتظاهرون ضد وزراء عمل مجموعة السبع الكبرى في ايطاليا

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مصراوي Masrawy

طلاب يتظاهرون ضد وزراء عمل مجموعة السبع الكبرى في ايطاليا

09:57 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

طلاب يتظاهرون ضد وزراء عمل مجموعة السبع الكبرى في ايطاليا

مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى

روما - (دب أ)

اشتبك مئات الطلاب مع الشرطة اليوم الجمعة أثناء التظاهر ضد اجتماع وزراء العمل فى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فى تورينو، ايطاليا.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) أن الشرطة استخدمت الهراوات ضد 400 متظاهر، وأضافت انه تم القبض على شخصين.

وكانت الشرطة تحاول منع المتظاهرين من دخول الفندق، الذى يضم وفودا من مجموعة السبع.

ويوجد في إيطاليا واحدا من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في الاتحاد الأوروبي، كما أن اقتصادها الراكد لايوفر سوى القليل من فرص.

وتجاوز معدل البطالة بين الشباب حاجز 30 % على مدار السنوات الستة الماضية.

وقالت أنسا إن المحتجين رشقوا مقر الاجتماع بالبيض، وهتفواوقلبوا الصناديق، وهم يهتفون"نحن عمالقة، وأنتم الأقزام السبعة".

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واليابان.

ويختتم وزراء العمل اجتماعهم غدا السبت.

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