كاتالونيون يحتلون مراكز اقتراع قبل الاستفتاء على استقلال الإقليم

مدريد - (أ ف ب):

احتل كاتالونيون مؤيدون للانفصال عن إسبانيا، الجمعة، عددا من المدارس في برشلونة تم اختيارها مراكز اقتراع في الاستفتاء على استقلال الاقليم، في محاولة لضمان إجراء التصويت، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

واحتل الانفصاليون مدرستين على الاقل في وسط برشلونة بحسب المراسلين، في حين نشرت "منصة المدارس المفتوحة من اجل الاستفتاء" صورا على تويتر لعدد من مراكز الاقتراع التي تم احتلالها.

وقالت جيزيلا لوزا، وهي ام لثلاثة تلاميذ في مدرسة ريانا فيونانت الابتدائية في حي غارسيا الراقي في برشلونة، حيث التأييد كبير للاستقلال "سأنام هنا بجانب ابني الاكبر الذي هو تلميذ هنا".

واضافت لوزا "هناك على الاقل اربع او خمس عائلات سيأتون مع اولادهم، وحتما سيكون هناك المزيد، بالتأكيد غدا سيكون عددنا اكبر".

وأصدرت وزارة التربية الاسبانية بيانا حمّلت فيه مديري المدارس في كاتالونيا المسؤولية اذا ساعدوا في اجراء استفتاء الاحد، الذي تعتبره مدريد غير شرعي.

وأمرت محكمة الاربعاء الشرطة بمنع استخدام الابنية او الاماكن العامة "من اجل التحضير وتنظيم" الاستفتاء.

وقال جوردي سانشيز رئيس "الجمعية الوطنية الكاتالونية" وهي احدى ابرز الحركات الاستقلالية المنبثقة من المجتمع المدني لوكالة فرانس برس ان قرار المحكمة "يقول ببساطة ان هذه الاماكن لا يمكن استخدامها الاحد في الاستفتاء".

وتابع سانشيز "نعتقد انه من الجيد ان تبقى هذه الاماكن مفتوحة وان لا تقفل".

وأضاف: "إنها مساهمة من أجل أن يكون الاحد يوما طبيعيا بقدر الامكان، من يريدون التصويت؛ من المفيد ان يصلوا الى مركز اقتراع أبوابه مفتوحة".