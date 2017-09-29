موسكو: حملة الإعلام الغربي على روسيا تساعد الإرهابيين

موسكو (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف أن الحملة الغربية للتشهير بأنشطة القوات الجوية الروسية في سوريا تساعد الإرهابيين وتعزز من المشاعر العدائية للمجتمع.

وأوضح سيرومولوتوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - أن الفضاء الإعلامي الغربي شن حملة موجهة ضد الغارات الجوية الروسية على تنظيم "داعش" في سوريا وصلت لحد تبرئة الإرهابيين على حساب روسيا.

وقال الدبلوماسي الروسي "نحن لا نزال نعتقد أن مثل هذه الحملات من قبل الدول الأجنبية إنما تساعد الإرهابيين وتحرضهم بشكل مباشر وخطير على تنفيذ الأعمال الإرهابية".