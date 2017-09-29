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الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطريق بين رام الله وشمال الضفة

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطريق بين رام الله وشمال الضفة

09:32 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطريق بين رام الله وشمال الضفة

الاحتلال الإسرائيلي - ارشيفية

رام الله ف(أ ش أ)

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، طريق رام الله نابلس بالقرب من مخيم الحلزون بذريعة تكرر اطلاق النار من قبل شباب فلسطينيين على مستوطنة بيت ايل المتاخمة لرام الله.

وقال شهود عيان إن الجرافات وضعت المكعبات الإسمنتية في الشارع الرئيسي الواصل بين رام الله ومحافظات شمال الضفة الغربية وقرى وبلدات شمال رام الله.

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