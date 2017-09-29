في 48 ساعة.. ضبط 3 نقباء شرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي بتهمة حيازة مخدرات

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس، القبض على 3 ضباط شرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي، بتهمة حيازة مواد مخدرة، كما جرى ضبط آخر لحيازته مسكرات، في 3 وقائع مختلفة على مدى اليومين الماضيين.

وأوضح مصدر أمني مسؤول، أن الواقعة الأولى كانت مساء أمس الخميس، عندما اشتبه ضباط الإدارة العامة المكلفين بتأمين النفق بإشراف اللواء سيد عزب مدير الإدارة العامة، في نقيبي شرطة يعملان بمباحث دائرة قسم الطور، كانا قادمين من جنوب سيناء، وذلك عقب دخولهما بسيارة أحدهما ساحة الفحص، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على عدد 2 صباع من مخدر الحشيش.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل الضابطان للنيابة.

وأضاف المصدر، أنه عقب ذلك بساعات، استوقف الضباط نقيب شرطة بساحة الفحص، كان قادمًا من المنفذ الشرقي، وبعد نباح عنصر الفحص" الكلب البوليسي" اشتبه الضباط في زميلهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على صباع حشيش، وقطعة أفيون صغيرة بحجم وزنت 5 جرامات، وتبين أن الضابط يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بجنوب سيناء.

جرى تحرير محضر له بتهمة حيازة مواد مخدرة.

كما أوقفت قوة تأمين النفق ضابط شرطة كان برفقته زوجته الأجنبية، وعثر بحوزتهما على زجاجة خمر، وأطلق سراحهما عقب ذلك، بعد التأكد من أنه لم يقود السيارة تحت تأثير المسكرات.

وكشف المصدر أن الكميات المضبوطة مع المتهمين بغرض التعاطي وليس الإتجار، وان الشرطة صرفت الضابط وزوجته وفقًا لنص القانون رقم 63 لسنة 1976، الذي لم يجرم سوى حالات السكر البيّن في الطريق العام، وتقديم الخمور بغير المنشآت السياحية والفندقية.

الجدير بالذكر، أن مباحث النفق ضبطت، الثلاثاء الماضي، ضابط شرطة، وصديقة له بعد تفتيش سيارته والعثور على 85 تذكرة هيروين بداخلها، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.