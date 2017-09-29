أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

في 48 ساعة.. ضبط 3 نقباء شرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي بتهمة حيازة مخدرات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في 48 ساعة.. ضبط 3 نقباء شرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي بتهمة حيازة مخدرات

09:24 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

في 48 ساعة.. ضبط 3 نقباء شرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي بتهمة حيازة مخدرات

السويس - حسام الدين أحمد:
ألقى ضباط الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس، القبض على 3 ضباط شرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي، بتهمة حيازة مواد مخدرة، كما جرى ضبط آخر لحيازته مسكرات، في 3 وقائع مختلفة على مدى اليومين الماضيين.

وأوضح مصدر أمني مسؤول، أن الواقعة الأولى كانت مساء أمس الخميس، عندما اشتبه ضباط الإدارة العامة المكلفين بتأمين النفق بإشراف اللواء سيد عزب مدير الإدارة العامة، في نقيبي شرطة يعملان بمباحث دائرة قسم الطور، كانا قادمين من جنوب سيناء، وذلك عقب دخولهما بسيارة أحدهما ساحة الفحص، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على عدد 2 صباع من مخدر الحشيش.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل الضابطان للنيابة.
وأضاف المصدر، أنه عقب ذلك بساعات، استوقف الضباط نقيب شرطة بساحة الفحص، كان قادمًا من المنفذ الشرقي، وبعد نباح عنصر الفحص" الكلب البوليسي" اشتبه الضباط في زميلهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على صباع حشيش، وقطعة أفيون صغيرة بحجم وزنت 5 جرامات، وتبين أن الضابط يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بجنوب سيناء.

جرى تحرير محضر له بتهمة حيازة مواد مخدرة.

كما أوقفت قوة تأمين النفق ضابط شرطة كان برفقته زوجته الأجنبية، وعثر بحوزتهما على زجاجة خمر، وأطلق سراحهما عقب ذلك، بعد التأكد من أنه لم يقود السيارة تحت تأثير المسكرات.

وكشف المصدر أن الكميات المضبوطة مع المتهمين بغرض التعاطي وليس الإتجار، وان الشرطة صرفت الضابط وزوجته وفقًا لنص القانون رقم 63 لسنة 1976، الذي لم يجرم سوى حالات السكر البيّن في الطريق العام، وتقديم الخمور بغير المنشآت السياحية والفندقية.

الجدير بالذكر، أن مباحث النفق ضبطت، الثلاثاء الماضي، ضابط شرطة، وصديقة له بعد تفتيش سيارته والعثور على 85 تذكرة هيروين بداخلها، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على عميد شرطة بحوزته 8 كيلو بانجو أثناء عبوره معدية القنطرة شرق

    أخبار

  • إحباط تهريب شحنة مكملات غذائية ومستلزمات طبية في السويس

    أخبار

  • بعد هجوم سانت كاترين.. تكثيف أمني بنفق أحمد حمدي

    أخبار

إعلان

241470e59e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة