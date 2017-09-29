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الشرطة الألمانية تبحث عن مغتصب باستخدام الاختبارات الجينية

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مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تبحث عن مغتصب باستخدام الاختبارات الجينية

09:03 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الشرطة الألمانية تبحث عن مغتصب باستخدام الاختبارات الجينية

ميونخ - (د ب أ):
أصدرت الشرطة الألمانية أمرًا لمحققيها في جنوب البلاد، اليوم الجمعة، بإجراء اختبارات جينية واسعة النطاق على نحو 800 رجل من أجل العثور على مرتكب جريمة اغتصاب في المنطقة.

وقالت الشرطة إن الاختبار الطوعي، سيكون على الرجال الذين يشتبه في أنهم كانوا في مدينة روزينهايم، عندما وقع الاعتداء الجنسي، وكذلك قبل أو بعد وقوعه بفترة وجيزة.

وفضلت الشرطة عدم الكشف عن كيفية اختيار الشخص داخل تلك المجموعة من الرجال. وخلال الأيام القادمة، سيتلقى أولئك الرجال خطابات تدعوهم للمشاركة في الاختبارات التي ستجرى في يومي 14 و15 من أكتوبر القادم.

وفي يوليو، تعرضت امرأة، 21 عاما، لاعتداء وتم جرها إلى منطقة غابات أثناء عودتها للمنزل. وتستطيع فرق الطب الشرعي تحديد هوية الحمض النووي للمشتبه فيه ،بعدما لم تسفر عملية المضاهاة مع قاعدة بيانات الشرطة للأحماض النووية عن نتيجة.

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