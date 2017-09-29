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الأناضول: اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ألمانيا وتركيا رغم توتر العلاقات

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مصراوي Masrawy

الأناضول: اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ألمانيا وتركيا رغم توتر العلاقات

09:00 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الأناضول: اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ألمانيا وتركيا رغم توتر العلاقات

إسطنبول - (د ب أ):
ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو رغم العلاقات المتوترة بين البلدين.

واستندت الوكالة في ذلك إلى دوائر دبلوماسية في أنقرة، دون الاشارة الى تفاصيل المكالمة.

كانت آخر مرة التقى فيها الوزيران خلال زيارة قام بها جابريل في يونيو الماضي إلى أنقرة.

واتفق الوزيران خلال ذلك اللقاء على سحب الجنود الألمان من قاعدة أنجرليك التركية، عقب الخلاف الذي نشب بينهما بسبب عدم سماح تركيا لنواب من البرلمان الألماني "بوندستاج" بزيارة هؤلاء الجنود.

ورغم أن جاويش أوغلو انتقد جابريل بعد هذا اللقاء، إلا أنه أكد أيضا قائلا: "ما زلت أعتبره صديقي".

وتشير المعلومات التي صرح بها جاويش أوغلو في يوليو الماضي إلى أن كلا الوزيرين يحتفظان بالتواصل فيما بينهما.

فقد صرح جاويش أوغلو آنذاك قائلا: "نتبادل الاتصال الهاتفي متى أردنا، كما أننا نتواصل أيضا عبر الرسائل القصيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، كلما كان هناك موضوع يستدعي ذلك، فهو يكتب إلي وأنا أكتب إليه".

في المقابل يشير الجانب الألماني إلى أن الاتصالات بين الوزيرين جرت خلال الأشهر الماضية في حيز ضيق تماما.

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