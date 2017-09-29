العثور على جثة متعفنة بحي المناخ في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، على جثة متعفنة، داخل شقة سكنية بمنطقة النشار، التابعة لحي المناخ.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة متعفنة لشخص في العقد الخامس من العمر، في منزل بجوار مسجد النشار، عقب انبعاث رائحة كريهة من شقته.

تحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة، وجار التحري عن الواقعة واتخاذ اللازم للتعرف على أسباب الحادث.