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تدريبات خاصة لحراس الأهلي على الكرات العرضية

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تدريبات خاصة لحراس الأهلي على الكرات العرضية تدريبات خاصة لحراس الأهلي على الكرات العرضية

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كتب : أحمد شحاتة - أحمد سعيد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد «سوسة» تدريبات خاصة لحراس المرمى على التعامل مع الكرات العرضية.

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وتناوب حراس الأهلي شريف إكرامي، وأحمد عادل عبدالمنعم، ومحمد الشناوي، على المشاركة في تدريبات الحراس تحت قيادة الكابتن طارق سليمان، بالإضافة إلى التواجد في التقسيمة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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