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خالد قمر يرحب بجهاز المنتخب في مباراة الزمالك وإنبي (صورة)

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خالد قمر يرحب بجهاز المنتخب في مباراة الزمالك وإنبي (صورة) خالد قمر يرحب بجهاز المنتخب في مباراة الزمالك وإنبي (صورة)

التحرير

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حرص خالد قمر مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الموجود خارج قائمة الفريق في لقاء إنبي على الترحيب بالجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور وأسامة نبيه مدرب الفراعنة الذي يرتبط معه بعلاقة طيبة.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب منتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في مدرجات ملعب بتروسبورت، لحضور مباراة الزمالك أمام إنبي، ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحضر هيكتور كوبر وجهازه المعاون، المباراة لمتابعة دوليو الزمالك، والاطمئنان على مستواهم قبل معسكر مباراة الكونغو، المقرر أن ينطلق يوم الإثنين المقبل.

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ويستعد الوطني لمواجهة الكونغو، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

خالد قمر (2)

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