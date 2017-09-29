خالد قمر يرحب بجهاز المنتخب في مباراة الزمالك وإنبي (صورة)

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حرص خالد قمر مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الموجود خارج قائمة الفريق في لقاء إنبي على الترحيب بالجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر وأسامة نبيه مدرب الفراعنة الذي يرتبط معه بعلاقة طيبة.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في مدرجات ملعب بتروسبورت، لحضور مباراة الزمالك أمام إنبي، ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحضر هيكتور كوبر وجهازه المعاون، المباراة لمتابعة دوليو الزمالك، والاطمئنان على مستواهم قبل معسكر مباراة الكونغو، المقرر أن ينطلق يوم الإثنين المقبل.

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ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.