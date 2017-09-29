حسام عاشور يكتفي بالجري في مران الأهلي

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اكتفى حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجري في مران الفريق الذي أقيم اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد سوسة.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن اللاعب خضع لجلسات علاج طبيعي وقام بتدريبات مائية قبل يقوم بالتأهيل في مران الأهلي.

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وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في الرباط الداخلي للركبة خلال مران الفريق الذي أقيم أول من أمس، الأربعاء، بتونس العاصمة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.