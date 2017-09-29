تدريبات مائية لـ«الشيخ» بفندق إقامة الأهلي في سوسة

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات علاجية ومائية اليوم، الجمعة، بفندق إقامة بعثة الأهلي في مدينة سوسة.

ويخضع أحمد الشيخ لجلسات علاج طبيعي بشكل يومي؛ من أجل التعافي سريعًا من الإصابة.

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وفضل خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الشيخ راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن اشتكى اللاعب من إجهاد شديد في عضلات الظهر.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.