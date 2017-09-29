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جهاز المنتخب يتابع مباراة الزمالك أمام إنبي بالدوري

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جهاز المنتخب يتابع مباراة الزمالك أمام إنبي بالدوري جهاز المنتخب يتابع مباراة الزمالك أمام إنبي بالدوري

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كتب: عبد الرحمن مصطفى

تواجد الجهاز الفني لمنتخب منتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، في مدرجات ملعب بتروسبورت، لحضور مباراة أمام إنبي، التي ستقام بعد قليل، ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحضر هيكتور كوبر وجهازه المعاون، المباراة لمتابعة دوليو الزمالك، والاطمئنان على مستواهم قبل معسكر مباراة الكونغو، المقرر أن ينطلق يوم الإثنين المقبل.

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ويستعد الوطني لمواجهة الكونغو، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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جهاز منتخب مصر

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التحرير

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