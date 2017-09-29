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مدرب النجم الساحلي: «مرعي» فاجئني ولم أكن أتوقع مواجهة الأهلي

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مدرب النجم الساحلي: «مرعي» فاجئني ولم أكن أتوقع مواجهة الأهلي مدرب النجم الساحلي: «مرعي» فاجئني ولم أكن أتوقع مواجهة الأهلي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي، أن المصري عمرو مرعي، والمحترف بصوف النادي التونسي، مقاتل بشكل، كبير ولم يكن يتوقع أداءه في مباراة أهلي طرابلس، والتي تمكن خلالها من تسجيل هدفين.

وأكد فيلود، في المؤتمر الصحفي، لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، على أنه لم يكن يتوقع تألق مرعي بهذا الشكل، خاصة مع غياب مهاجم الفريق ديوجو أكوستا.

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وأشار المدير الفني للنجم، إلى أنه سوف يدفع بمرعي في التشكيل الأساسي أمام الأهلي، كاشفًا عن أن اللاعب المصري وعده بأن يظهر بمستوى جيد، وأن يبذل قصارى جهده خلال اللقاء.

واعتبر فيلود، أن حظوظ فريقه متساوية مع الأهلي للتأهل إلى النهائي، منوهًا بأن التسجيل في سوسة وعدم استقبال أي هدف، سوف تكون بوابتهم لتحقيق ذلك.

وقال الفرنسي، أنه لم يكن متوقعًا أن يلاقي بطل ، مشيرًا أن المباراة تحتاج من النجم حضور بدني جيد بجانب التركيز والأهم مباغتة الأهلي بهدف مبكر لأن ذلك سيعزز فرص النجم في الحسم بسوسة.

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التحرير

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