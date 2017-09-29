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رئيس وزراء فرنسا يزور تونس في أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء فرنسا يزور تونس في أكتوبر المقبل

08:40 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

رئيس وزراء فرنسا يزور تونس في أكتوبر المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب لدى مشاركته في ب

باريس - (أ ف ب):

يزور رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب تونس في 5 أكتوبر، حيث سيرأس مع رئيس التونسية يوسف الشاهد المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين، حسبما أعلن بيان رسمي فرنسي الجمعة.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء إن فيليب سيتولى أيضا افتتاح المرحلة التونسية من المؤتمر الاقتصادي "لقاءات إفريقيا"، بمشاركة مئات الشركات التونسية والفرنسية والافريقية.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الفرنسي سيجتمع ايضا بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لاظهار دعم فرنسا للديمقراطية التونسية التي يشكل نجاحها اولوية في علاقة الصداقة الاستثنائية التي تربط البلدين.

وتابع ان الزيارة: "ستتيح التركيز على مشاريع مستقبلية واعدة واعداد خارطة طريق ثنائية سيتم تنفيذها لتعميق الشراكة بين البلدين".

هذا المحتوى من

AFP

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