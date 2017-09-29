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قاض إسباني يأمر بإيقاف تطبيق إلكتروني يوجه لأماكن استفتاء كتالونيا

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مصراوي Masrawy

قاض إسباني يأمر بإيقاف تطبيق إلكتروني يوجه لأماكن استفتاء كتالونيا

08:38 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

قاض إسباني يأمر بإيقاف تطبيق إلكتروني يوجه لأماكن استفتاء كتالونيا

اسبانيا

مدريد - (د ب أ)

أصدر قاضي المحكمة العليا في كتالونيا مرسيدس ارماس اليوم الجمعة، أمرا يلزم شركة جوجل بإلغاء تطبيق على الهواتف المحمولة يوجه الناخبين الكاتالونيين الى أماكن التصويت في الاستفتاء على استقلال الإقليم بعد غد الأحد.

وذكرت وكالة أنباء " يوروبا برس" اليوم الجمعة إن المرسوم صدر عن القاضي ارماس الذي يقود معركة قانونية ضد الاستفتاء.

ويتعلق قرار القاضي بتطبيق "تصويت 1-أكتوبر" على جوجل بلاي، الذي دشنه زعيم كتالونيا كارلس بوتشدمون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل يومين.

وقد قامت السلطات الإسبانية بالفعل بإزالة مئات المواقع الإلكترونية المؤيدة للاستفتاء، فيما ينظر إليه الانفصاليون على أنه هجوم على حرية التعبير.

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