أمريكا تسحب دبلوماسيين من كوبا بسبب "الصداع" و"صعوبة النوم"

واشنطن - (دب ا)

أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تسحب أكثر من نصف أفراد بعثتها الدبلوماسية في كوبا بعد إصابة 21 منهم بمشاكل صحية غامضة في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة ان السفارة ستظل مفتوحة للوفاء بالمهام الدبلوماسية الاساسية، وتقديم خدمات الطوارئ، ولكن سيجري تعليق معالجة التأشيرات الروتينية.

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرا من السفر، وحثت جميع المواطنين الامريكيين على تجنب السفر الى كوبا.

وقال المسؤولون إن الدبلوماسيين عانوا من مشاكل صحية غامضة في أغسطس الماضي، بما في ذلك شكاوى من عدم القدرة على السمع وطنين الأذن والدوار والاحساس بالتعب والصداع وصعوبة النوم.

وقد أثارت المشاكل الصحية توترات بين الولايات المتحدة وكوبا، وهدد وزير الخارجية ريكس تيلرسون بإغلاق السفارة تماما.

وقال مسؤول أمريكي للصحفيين، طلب عدم ذكر اسمه، :" إلى أن تتمكن حكومة كوبا من ضمان سلامة موظفي الحكومة الامريكية في كوبا، سيتم تخفيض طاقم سفارتنا والاقتصار على أفراد الطوارئ من أجل تقليل عدد موظفي الحكومة الأمريكية المعرضين للخطر".

وتعتزم الولايات عدم إرسال وفود رسمية إلى كوبا أو عقد اجتماعات ثنائية في كوبا، ولكنها ستجرى أى محادثات في الولايات المتحدة.

وتحقق الولايات المتحدة في سبب المشاكل الصحية الغامضة، ولكنها لم تحدد بعد الجهة المسؤولة، بيد أن المسؤولين أكدوا أن الحكومة الكوبية مسؤولة عن حماية الدبلوماسيين الاجانب على أراضيها.

والتقى وزير الخارجية الامريكى ريكس تلرسون مع نظيره الكوبى برونو رودريجيز باريا فى واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد التوتر بسبب هذا الموضوع.