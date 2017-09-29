رئيس أرمينيا يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي مع مصر

القاهرة (أ ش أ)

أكد رئيس أرمينيا سيرج سركيسيان، قوة العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والأرميني، وأن الصداقة والثقة المتبادلة هي دائما سمات هذه العلاقات، مشددا على أهمية التعاون الاقتصادي مع مصر.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، مع وزيرة التعاون الدولي والاستثمار سحر نصر، على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الحكومية المصرية الأرمينية المشتركة في يريفان.

وذكر بيان وزعته سفارة أرمينيا بالقاهرة أن سركيسيان أشار إلى لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن سركيسيان طلب من الوزيرة سحر نصر نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة يهدف إلى تطوير خطة عمل لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.