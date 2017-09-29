ميركل: 3 قضايا تحتاج إلى إيضاحات بشأن الـ"بريكست"
ميركل: 3 قضايا تحتاج إلى إيضاحات بشأن الـ"بريكست"
08:20 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
تالين - (د ب أ):
كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن إحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "بريكسيت".
وقالت ميركل بعد القمة الرقمية التي عقدها قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين: إن كلمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأسبوع الماضي في فلورنسا، أسهمت في هذا التقدم.
وأكدت ميركل أن مباحثات بناءة أجريت في تالين مع ماي.
كانت ميركل وماي التقتا على هامش القمة لإجراء مباحثات ثنائية.
وقالت ميركل إن فكرة ماي بشأن إيجاد مرحلة انتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد تعد "اقتراحا جيدا" وقد علمت به.
واستدركت ميركل قائلة إنه لابد أولا من إيضاح ثلاث قضايا رئيسية قبل ترتيب ذلك فإلى جانب الالتزامات المالية البريطانية، هناك حقوق المواطنين بالاتحاد الأوروبي تجاه بريطانيا، والموقف على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
وأشارت ميركل إلى أن هناك جولة مفاوضات أخرى بشأن "بريكسيت" ستعقد قبل القمة الأوروبية الدورية في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
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