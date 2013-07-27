بالصور.. انتهاء تظاهرات جمعة لا للإرهاب بالإسماعيلية

انتهت منذ قليل تظاهرات أهالى الإسماعيلية والقوى السياسية والثورية من أمام مبنى محافظة الإسماعيلية الجديد بعد يوم حافل من التواجد المكثف للآلاف من المواطنين، بداية من عصر أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وذلك للتأكيد على دعمهم للقوات المسلحة واستجابة للفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وتفويضه شعبيا لمواجهة الإرهاب الداخلى والخارجى، وظل المواطنون فى الشوارع والميادين بكثافة شديدة لعدة ساعات متواصلة يهتفون باسم الجيش المصرى، ويرفضون العنف والإرهاب ويطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يحاولون إرهاب المواطنين وتكدير السلم العام.