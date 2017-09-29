ميركل: قمة تالين "ناجحة" وأمام الاتحاد الأوروبي فرصة للإصلاح

تالين -د ب أ)

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القمة الرقمية للاتحاد الأوروبي في تالين عاصمة إستونيا بأنها تمثل نجاحا للاتحاد.

وقالت ميركل بعد نهاية القمة في العاصمة الإستونية اليوم الجمعة إن اللقاء أكد على ضرورة التقدم الرقمي في إطار السوق الداخلي الأوروبي.

وأضافت ميركل قائلة: "إن لم نحقق الربط الرقمي لأسواقنا الداخلية فسنكون تابعين لبقية العالم".

وقالت ميركل إن أوروبا ما تزال بعيدة عن القمة الرقمية في العالم، ومن ثم فيجب حشد الموارد والمعرفة الفنية اللازمة للذكاء الصناعي، كما يجب الدفع عاجلا بالمستوى الجديد من الهواتف المحمولة إلى مجال الإنترنت فائق السرعة (جي 5).

وأشادت ميركل مجددا بمقترحات الإصلاح التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تتيح ديناميكية للنقاش.

وأضافت ميركل أنه بما أن الاتحاد الأوروبي لا يعاني أزمة الآن، ولما كانت معدلات التنمية والوظائف تتطور حاليا بصورة مناسبة داخل الاتحاد، فإن الوقت ملائم الآن لإجراء إصلاحات.

وذكرت ميركل أن ما يعد ملحا في هذا السياق، هو موضوع الهجرة واللجوء "وهنا أشيد بأن فرنسا منفتحة تماما للمشاركة في هذا النقاش، وتحمل بعض الأعباء في هذا الصدد بلا ريب".

وأوضحت ميركل أنه لابد من تضافر عدد كبير من الدول الأعضاء ما أمكن من أجل إجراء الإصلاحات على الاتحاد الاقتصادي والعملة الموحدة، ومنطقة اليورو، مشيرة بالقول: "سيدخل هذا بطبيعة الحال ضمن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا حتى يكون لدينا خطوط واضحة، عند مناقشة التفاصيل".