بدء سريان حظر الطيران في إقليم كردستان العراق

بغداد - (دب أ):

توقفت حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه، مساء الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة العراقي المركزية في بغداد حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الاستقلال.

وأشارت قناة السومرية العراقية فى موقعها على الانترنت إلى أن مجلس الوزراء العراقي أمهل - يوم الثلاثاء الماضي - إقليم كردستان حتى، مساء اليوم الجمعة، لإخضاع عمل مطارَي أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وقرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم في حال عدم تنفيذ ذلك، فيما وجه بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار.