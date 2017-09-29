أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بدء سريان حظر الطيران في إقليم كردستان العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء سريان حظر الطيران في إقليم كردستان العراق

08:10 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

بدء سريان حظر الطيران في إقليم كردستان العراق

بغداد - (دب أ):
توقفت حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه، مساء الجمعة، بعد أن فرضت العراقي المركزية في بغداد حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الاستقلال.

وأشارت قناة السومرية العراقية فى موقعها على الانترنت إلى أن مجلس الوزراء العراقي أمهل - يوم الثلاثاء الماضي - إقليم كردستان حتى، مساء اليوم الجمعة، لإخضاع عمل مطارَي أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وقرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم في حال عدم تنفيذ ذلك، فيما وجه بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توقف حركة الطيران بين وكردستان العراق

    أخبار

  • مع اقتراب الاستفتاء.. الحكومة الإسبانية منهمكة في معركة انفصال كتالونيا

    أخبار

  • شركتا طيران ألمانية تلغيان رحلاتهما إلى كردستان العراق

    أخبار

  • السومرية نيوز: قرار حظر الطيران الدولي بكردستان يدخل حيز التنفيذ

    أخبار

إعلان

9e31c85ff0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش