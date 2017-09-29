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الرقابة: التعدي على مخرات السيول بأسوان.. والأهالي: مفيش بديل (صور)

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الرقابة: التعدي على مخرات السيول بأسوان.. والأهالي: مفيش بديل (صور) الرقابة: التعدي على مخرات السيول بأسوان.. والأهالي: مفيش بديل (صور)

التحرير

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حذرت هيئة الرقابة الإدراية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، بعد جولة تفقدية لمخرات السيول بأسوان، أول أمس الأربعاء، لبحث مدى الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول، خلال فصل الشتاء، من تعدي بعض الأهالي بالبناء على المخرات الطبيعية، ما يهدد بحدوث كارثة حال هطول أمطار غزيرة أو سيول.

وتعتبر أسوان إحدى المحافظات المهددة بخطر السيول، وكان أخرها في عام 2010، ما تسبب في تشريد أكثر من 2000 أسرة، بعد انهيار وتصدع أكثر من 1100 مسكن في 10 قرى بالمحافظة.

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قال حمدي صالح، أحد أهالي مركز أسوان، إنه مع قرب فصل الشتاء كل عام يتبادر إلى أذهانهم مخاوف من وقوع سيل مدمر مثل عام 2010، في ظل وقوع عدد كبير من قرى مركز أسوان، بمحازاة المخرات، بل أن عدد كبير منهم أنشأوا منازلهم على مخرات السيول.

وتابع صالح، أن سكان هذه المناطق يهددهم خطر أخر، إذ يقع كثير منها على منحدرات وقمم جبلية يعلوها صخور وكتل حجرية، من الممكن أن تدهس عشرات المنازل، إذا انحدرت حال وقوع سيل.

وذكر أحمد النوبي، من أهالي منطقة عزبة السنية، أنهم مهددون بسبب تغطية أجهزة المحافظة المعنية مخر السيل، شرق مدينة أسوان والواقع بالقرب من مناطق إقامتهم، وبالتالي ستغرق كل هذه المناطق، حال هطول أمطار كثيفة، لعدم وجود أماكن لتصريف المياه.

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وأوضح ثابت عبد القادر، عضو مجلس محلي سابق بأسوان، أن أهالي قرى مركز أسوان، وتضم 13 قرية هي: المغارة، العقبة الكبرى، العقبة الصغرى، أبو الريش قبلي، أبو الريش بحري، الخطارة، الملقطة، الخلاصاب، الشديدة، العجباب، النجع الجديد، الديسة، والمداب، الواقعة بمحيط مخرات السيول يرفضون التنازل وترك منازلهم، رغم حالة الرعب التى يعيشون فيها، وذلك لعدم توافر البديل المناسب لهم، في ظل ارتفاع الوحدات السكنية داخل مدينة أسوان.

يذكر أن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تفقدوا مخر سيل أبو الريش بحري، ومخر أبو صبيرة الصناعي، بعد أعمال التطهير، وسيل الرتاج الطبيعي، وتبين وجود تعديات بالبناء من قبل بعض الأهالي بالمخرات الطبيعية.

وكشف مصدر بالهيئة عن أن وزارة الري بالتنسيق مع الجهات المعنية لجأت إلى إقامة سدود إعاقة، قبل تلك التجمعات السكانية لحجز المياه  وتحويل مسار السيول في حالة وجود تهديد أو أمطار غزيرة.

منازل ابو الريش المهددة (2)
منازل ابو الريش المهددة (1)
منازل ابو الريش المهددة (4)
منازل ابو الريش المهددة (3)
مصرف السيل 4
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