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حزب الاستقلال البريطاني ينتخب عسكريًا سابقًا لرئاسته

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مصراوي Masrawy

حزب الاستقلال البريطاني ينتخب عسكريًا سابقًا لرئاسته

07:50 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

حزب الاستقلال البريطاني ينتخب عسكريًا سابقًا لرئاسته

الزعيم الجديد لحزب "يوكيب" هنري بولتون اثناء مؤتمر

لندن - (أ ف ب):

انتخب حزب استقلال المملكة المتحدة "يوكيب" المناهض لاوروبا، الجمعة، هنري بولتون الضابط السابق في الجيش البريطاني رئيسًا؛ هو الثالث لهذا الحزب منذ رحيل زعيمه التاريخي نايجل فاراج قبل 14 شهرا.

وقال الرئيس الجديد امام مؤتمر الحزب في توركاي جنوب غرب انجلترا ان بريكست في قلب مهمتنا التي لا تقتصر على ذلك".

وكان فوز هذا الحزب في الانتخابات الاوروبية في 2014 وحصوله على 13 % في الانتخابات التشريعية في 2015 ، دفعا رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون الى الدعوة الى استفتاء يونيو 2016 الذي انتهى باختيار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقام "يوكيب" بحملة ناجحة للخروج من الاتحاد الاوروبي لكنه منذ الاستفتاء يجد صعوبة في تبرير وجوده خاصة وان زعيمه فاراج قرر مغادرته بعيد اعلان نتيجة الاستفتاء.

وعين ديان جايمس بدلا منه في سبتمبر 2016، لكنه تخلى عن المهمة بعد اقل من ثلاثة اسابيع متهما قيادات الحزب بتعطيل مهمته.

وانسحب النائب الاوروبي ستيفن وولفي الاوفر حظا لخلافته، من السباق بعد عراك عنيف مع عضو آخر في الحزب في اروقة البرلمان الاوروبي ببروكسل أودع إثرها المستشفى.

وانتخب مساعد الرئيس السابق بول نوتال في نهاية نوفمبر، لكنه استقال في يونيو بعد فشل مدو في الانتخابات التشريعية التي لم يحصل فيها الحزب الا على 1,8 بالمئة من الاصوات وخرج من البرلمان.

وقال بولتون الذي تقدم على المرشحة آن ماري والترز "بدون وحدة لا يمكن ان نفوز". وكانت منافسته أقامت حملتها على خط متطرف معاد للمسلمين كان موضع تنديد فاراج.

وأشاد هذا الاخير بانتخاب بولتون وقال في تغريدة إنه رجل محنك.

 

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