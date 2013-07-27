مقتل شاب فى مظاهرة معارضة جنوب غرب تونس

توفى شاب تونسى اليوم فى مدينة "قفصه"، جنوب غربى تونس، أثناء مظاهرة نظمت احتجاجاً على اغتيال منسق التيار الشعبى محمد البراهمى أمس.

وبحسب وسائل إعلام محليّة، فقد توفى الشاب إثر إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع على مستوى الرأس أثناء مظاهرة أمام مقرّ محافظة قفصه.

كما ذكرت أن الشاب ينتمى إلى أنصار الجبهة الشعبية المعارضة الذين حاولوا اقتحام مقرّ المحافظة وتصدت لهم قوات الشرطة.

وتأكّد لمراسل الأناضول أن الشاب المتوفى فى العقد الرابع من عمره، ويدعى محمد المفتى، ويشتغل بإحدى شركات الاتصالات بقفصه.

وتشهد عدة محافظات تونسية مسيرات تطالب بإسقاط الحكومة وحلّ المجلس التأسيسى، فى أعقاب اغتيال البراهمى.