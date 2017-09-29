محمود طاهر يستقبل نائب رئيس النجم الساحلي

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استقبل محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلال كريفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي في فندق إقامة بعثة الأهلي في مدينة سوسة.

وجاءت زيارة كريفة من أجل الاطمئنان على سير الأمور التنظيمية لبعثة الأهلي في سوسة بصورة طبيعية، وعدم وجود أي مشاكل في الإقامة أو التدريب أو الانتقالات، وتلبية كافة احتياجات الجهاز الفني واللاعبين.

وتحدث كريفة مع طاهر عن إجراءات دخول الجماهير في مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقبلة، والأمور التنظيمية كافة التي تتعلق بالمواجهة.

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ووجه المهندس محمود طاهر الشكر إلى كريفة على حسن الاستضافة في مدينة سوسة، وعلى اهتمامه بتلبية طلبات بعثة الأهلي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.