السيطرة على حريق محدود بقطار الأقصر أمام مركز بني مزار بالمنيا
السيطرة على حريق محدود بقطار الأقصر أمام مركز بني مزار بالمنيا
07:32 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
ارشيفية
المنيا - (أ. ش. أ):
قال إسماعيل الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، إن أجهزة الحماية المدينة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، سيطرت، اليوم الجمعة، على حريق محدود نشب بجرار قطار رقم 160 والمتجه من القاهرة إلى الأقصر، وتوقف القطار أمام قرية المودة ببني مزار.
وأوضح الفحام، أنه فور الإبلاغ انتقلت الحماية المدينة والأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بسيارات الأجرة لنقل المسافرين من أهالي المحافظة لمراكزهم القريبة، كما دفعت هيئة السكك الحديدية بجرار بديل واستأنف القطار رحلته.
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