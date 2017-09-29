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السيطرة على حريق محدود بقطار الأقصر أمام مركز بني مزار بالمنيا

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق محدود بقطار الأقصر أمام مركز بني مزار بالمنيا

07:32 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

السيطرة على حريق محدود بقطار الأقصر أمام مركز بني مزار بالمنيا

ارشيفية

المنيا - (أ. ش. أ):

قال إسماعيل الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، إن أجهزة الحماية المدينة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، سيطرت، اليوم الجمعة، على حريق محدود نشب بجرار قطار رقم 160 والمتجه من القاهرة إلى الأقصر، وتوقف القطار أمام قرية المودة ببني مزار.

وأوضح الفحام، أنه فور الإبلاغ انتقلت الحماية المدينة والأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بسيارات الأجرة لنقل المسافرين من أهالي المحافظة لمراكزهم القريبة، كما دفعت هيئة السكك الحديدية بجرار بديل واستأنف القطار رحلته.

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Asha

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