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يعقوب: إنشاء مؤسسة جديدة بأسوان لعلاج مرضى القلب أكبر 4 مرات من الحالية

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يعقوب: إنشاء مؤسسة جديدة بأسوان لعلاج مرضى القلب أكبر 4 مرات من الحالية يعقوب: إنشاء مؤسسة جديدة بأسوان لعلاج مرضى القلب أكبر 4 مرات من الحالية

التحرير

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أعلن الدكتور مجدى يعقوب رئيس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب والابحاث ، أنه بمناسبة اليوم العالمى لأمراض القلب، سيتم إنشاء مركز طبي أكبر من مركزه الحالي 4 أضعاف فى أسوان أيضا، لعلاج جميع الأعمار وإجراء الأبحاث فيه، وذلك خلال المؤتمر صحفى اليوم  الجمعة، والذي عقد بالتعاون مع إحدى شركات الادوية لإطلاق عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم .

من جانبه قال الدكتور حسام حسن أستاذ ورئس قسم القلب بطب أسيوط انه سيتم طرح عقار جديد باسم "بوزنتان " لعلاج ضغط الشريان الرئوى موضحا، أن هذا العقار هو أفضل دواء يعالج ضغط الشريان الرئوى والذى يؤدى إلى حدوث ضيق بالتنفس وصعوبة الحركة نتيجة ضيق التنفس مؤكدا أنه سيتم طرحه الأسبوع المقبل فى موضحا أن إحدى الشركات المصرية قامت بإنتاجه ليكون رخيص الثمن .

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