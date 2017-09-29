توصيات ملتقى الأديان السماوية تؤكد رفض العنف والإرهاب

سانت كاترين- (أ ش أ):

انهت لجنة صياغة توصيات ملتقي الأديان السماوية المنعقد بمحافظة جنوب سيناء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمالها اليوم لإعداد البيان الختامي للملتقي الذي سيصدر غدا السبت، حيث ناقشت اللجنة التي تضم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ جنوب سيناء، واللواء خالد فودة، وممثلين من الأزهر والكنيسة والوفود المشاركة، مختلف المقترحات التي تقدم بها المشاركون في الملتقي.

ويؤكد مشروع البيان الختامي للملتقى، رفض الأديان السماوية لكل أشكال العنف والإرهاب، وحثها على الحوار بين أتباع تلك الأديان مما يساهم في مواجهة الأفكار الضالة التي تشوه صور الأديان التي تدعو إلى الرحمة والتسامح.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع البيان يطالب وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي بتشجيع تنظيم الرحلات إلى الآثار والمزارات في مصر وخاصة في جنوب سيناء للتعرف على تلك المزارات وتشجيع السياحة إليها.

كما يطالب المشروع بتنظيم حملات توعية بأهم الآثار التي تحتضنها مصر من أجل تشجيع الحملات السياحية إلى تلك المزارات بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وتشجيع المجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص على المشاركة في هذه الحملات.

كما يؤكد مشروع البيان الختامي علي المشتركات الإنسانية التي تجمع الأديان السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية والتي تدعو إلى نشر السلام ونبذ العنف والإرهاب، مطالبًا الدول بالسعي إلى إصدار وثيقة دولية تجرم الإرهاب، وترفض الارتباط بينه وبين تعاليم الأديان.

ويطالب البيان، وزارة الآثار بالاهتمام بإعادة فتح متحف السادات في سيناء لما يضم من آثار مهمة تساهم في تشجيع السياحة، وتطوير جميع المزارات في جنوب سيناء، وتشجيع حملات الدعاية السياحية في الخارج لجلب السائحين إلى مصر والتركيز من خلال حملات إعلامية دولية على الإمكانات السياحية والجغرافية في مصر ومختلف أنماط السياحة التي تنفرد بها عن العالم.

من جانب آخر، زارت الوفود المشاركة في الملتقى المناطق السياحية في سانت كاترين، وشرم الشيخ ضمن فعاليات الملتقى الذي يركز على أهمية سيناء كملتقى للأديان السماوية.