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البيت الأبيض: ترامب سيقوم بجولة آسيوية في نوفمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: سيقوم بجولة آسيوية في نوفمبر المقبل

07:03 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

البيت الأبيض: ترامب سيقوم بجولة آسيوية في نوفمبر المقبل

واشنطن (أ ش أ)
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بجولة آسيوية يزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين من الثالث وحتى الـ 14 من نوفمبر المقبل لحضور قمم إقليمية ومناقشة التجارة والتهديد النووي من .

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الجمعة عن البيت الأبيض في بيان قوله إن "تفاعل الرئيس ترامب سيقوى العزم الدولي على التصدي لتهديد كوريا الشمالية وضمان نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل".

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بسبب إجرائها تجربة نووية سادسة هذا الشهر.

وكانت واشنطن قد اتخذت إجراءات اقتصادية ضد بيونج يانج من أجل التوصل إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وقررت الصين إغلاق الشركات الكورية الشمالية على أراضيها خلال 120 يوما.

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Asha

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