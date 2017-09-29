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تلرسون يبرر سبب سحب دبلوماسيين أمريكيين من كوبا

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مصراوي Masrawy

تلرسون يبرر سبب سحب دبلوماسيين أمريكيين من كوبا

06:53 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

تلرسون يبرر سبب سحب دبلوماسيين أمريكيين من كوبا

ريكس تلرسون

واشنطن (دب ا)

أعلن ريكس تلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة اليوم الجمعة، أن قرار استدعاء أكثر من نصف أفراد البعثة الامريكية فى كوبا جاء حماية لصحة الدبلوماسيين الأمريكيين في مواجهة مشاكل صحية غامضة.

وقال تلرسون في بيان:" إن قرار خفض البعثة الدبلوماسية فى هافانا، تم اتخاذه لتأمين سلامة أفرادنا".

واوضح تلرسون:" أن صحة أعضاء بعثتنا الدبلوماسية وسلامتهم تعد محل اهتمام بالغ، وسوف نواصل التحقيق بقوة لمعرفة سبب هذه المشاكل إلى أن يتم الكشف عنها وايجاد الحل لها".

وأكد تلرسون أن العلاقات الأمريكية الكوبية سوف تستمر ، وأن الولايات المتحدة سوف تعمل مع كوبا فى التحقيقات الجارية بشأن المشاكل الصحية لموظفى السفارة الامريكية فى هافانا.

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