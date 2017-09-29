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مسئول بالبيئة: تحرير 3171 محضر "قش أرز".. وتدوير 8 آلاف طن حتى الآن

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مصراوي Masrawy

مسئول بالبيئة: تحرير 3171 محضر "قش أرز".. وتدوير 8 آلاف طن حتى الآن

06:40 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

وزارة البيئة

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إن الوزارة حررت 3171 محضرًا ضد المخالفين بحرق قش الأرز حتى الآن.

ولفت رخا، إلى أنهم لجأوا إلى هذا الإجراء بعد أن خصصت الوزارة أماكن لجمع القش من الأراضي، ثم إعادة تدويره إلى أعلاف بدلًا من حرقه، قائلًا: "عمل المحاضر أخر إجراء نتخذه ضد الفلاحين المخالفين".

وأضاف رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إلى أنه تم تجميع حوالي 75 ألف طن قش أرز حتى الآن، وتدوير ما يقرب من 8 آلاف طن، مشيرًا إلى أن العدد الذي تم تجميعه هذا العام أقل بكثير من العام الماضي، وذلك ليس دليلًا على مخالفة الفلاحين.

وأشار رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها هذا العام قليلة جدًا مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب ارتفاع الأعلاف هذا العام، لذلك يلجأ الفلاح إلى الاحتفاظ بقش الأرز للاستفاده منه في تربية الماشية.

وكان الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية، أشار إلى أن المساحة المزروعة هذا العام من الأرز حوالى 1.8 مليون فدان، وهو مايقرب من 4 مليون طن أرز، لافتًا إلى أن إمكانيات وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة لايمكن أن تستوعب جمع كل هذه الكمية في 75 يومًا، وهي فترة بداية الحصاد ونهايته.

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