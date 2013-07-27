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بالصور| مسيرة لجبهة 30 يونيو في مطروح دعما للجيش ضد الإرهاب

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بالصور| مسيرة لجبهة 30 يونيو في مطروح دعما للجيش ضد الإرهاب بالصور| مسيرة لجبهة 30 يونيو في مطروح دعما للجيش ضد الإرهاب

كتب : محمد بخات منذ 50 دقيقة

أنهت جبهة 30 يونيو بمطروح، مسيرة حاشدة شارك فيها ما يقرب من 5 آلاف من أبناء محافظة مطروح والتي انطلقت من أمام نقابة المحامين بمدينة مرسى مطروح وضمت أعضاء من جبهة 30 يونيو والتي تشمل ثوار مطروح من مختلف الفصائل السياسية والحركات الثورية والمستقلين شباب وشيوخ سيدات وأطفال للمشاركة ضمن جمعة "لا للإرهاب" وأيدت خلالها الجيش ورفعت لافتات "الجيش والشعب إيد واحدة".

ورصدت "الوطن" بالصور، المسيرة التي استمرت قرابة الخمس ساعات وانطلقت من نقابة محاميي مطروح حتى ميدان الروضة بمطروح لمسافة حوالي 5 كيلومترات استمر خلالها ثوار مطروح في الهتافات والوقوف عدة مرات وترديد "سيسي يا سيسي مرسي مش رئيسي، الجيش والشعب إيد واحدة".

وأحاطت عشرات السيارات المسيرة وظلت تشارك مع أهالي مطروح بالمكبرات الصوتية والكلاكسات لتأييد الجيش في تطهير من الإرهاب.

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