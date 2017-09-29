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​​وزير الشباب: هناك تأخير بأعمال إنشاء المركز الأوليمبي في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

​​وزير الشباب: هناك تأخير بأعمال إنشاء المركز الأوليمبي في بورسعيد

06:44 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

​​وزير الشباب: هناك تأخير بأعمال إنشاء المركز الأوليمبي في بورسعيد

​​وزير الشباب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إن هناك تأخيرًا في أعمال انشاء ​​المركز الأوليمبي بحي الزهور في محافظة بورسعيد.​

وأشار "عبد العزيز" في تصريحات له خلال مشاركته بحفل ختام بطولة الجمهورية للشركات بمحافظة بورسعيد،​ ​وتفقده أعمال إنشاء المركز الأوليمبي، إلى أنهم حصلوا علي وعد من المسئولين في القوات المسلحة أنه خلال العشرة أيام المقبلة سيكون هناك إنجاز ملموس، ومن المتوقع الانتهاء من المركز نهاية ​شهر ​أكتوبر ​المقبل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه كان هناك مشاكل كبيرة في موضوع المرافق مثل: الغاز والمياه والكهرباء والصرف الصحي، ولكنه اطمأن على أنه لا يوجد أي مشاكل الآن، ولكن هناك بعض المشاكل الصغيرة سيتم الانتهاء منها قريبًا مثل: الطلمبات التي ترفع المياه للخزان​، وتوصيل مياه وغاز لتسخين حمام السباحة، وأيضًا توصيل المياه لملاعب كرة القدم.

ويقام المركز الأوليمبي على مساحة 76 ألف متر مربع، ويضم حمام سباحة أولمبي، وحمام سباحة تدريبي، وصالة مغطاة، وملعب هوكي ومبنى مدرجات الهوكي، ومبنى اجتماعي، ومجمع للإسكواش يضم (6) ملاعب، و(5) ملاعب خماسية لكرة القدم، و(2) ملعب تنس، و(2) ملعب متعدد الأغراض و(6) ساحات نزال، وملعب كرة قدم قانوني، ومنطقة لألعاب الأطفال.

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