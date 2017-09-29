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بهاء مجدى : لقاء الإنتاج صعب ولكن الإسماعيلي فى حالة فنية جيدة

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بهاء مجدى : لقاء الإنتاج صعب ولكن الإسماعيلي فى حالة فنية جيدة بهاء مجدى : لقاء الإنتاج صعب ولكن الإسماعيلي فى حالة فنية جيدة

التحرير

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أكد بهاء مجدى لاعب النادى الإسماعيلى، أن الفريق حاليًا يمر بحاله جيدة من الاستقرار الفنى نظرًا لوجود لاعبين مميزين سواء أساسيين او إحتياطيين بالإضافة للعناصر الشابة المتواجدة.

وقال «مجدى» فى تصريحاته للموقع الرسمى للنادى الإسماعيلي، أن لقاء الإنتاج الحربى صعب لأنه يمتلك عناصر مميزة، ولكن لاعبى الإسماعيلى فى حاله فنيه جيدة ومستعدين تمامآ لكافة القاءات.

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واختتم تصريحاته متمنيًا التوفيق له ولجميع اللاعبين لتحقيق شىء يليق بأسم النادى الاسماعيلى وعودة أداء وشكل النادى الإسماعيلي الفترة القادمة.

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التحرير

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