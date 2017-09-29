المقاولون لـ«روما وبازل»: «هاتوا الفلوس اللي عليكم»

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

طالب نادي المقاولون العرب، ناديا روما الإيطالي وبازل السويسري، الحصول على مستحقاتهم من بيع الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، لليفربول وآرسنال الإنجليزيان.

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وقال محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بالمقاولون العرب، في تصريحات إذاعية، اليوم الجمعة، أن العقد المُبرم بين روما وتشيلسي وليفربول، ينص على دفع نادي العاصمة الإيطالية روما، حق رعاية اللاعب للمقاولون، وكذلك الأمر بالنسبة لبازل مع آرسنال.

كان المقاولون العرب، حصل على 740 ألف يورو، من روما الإيطالي، من صفقة تعاقدهم مع محمد صلاح، وهو ما يؤكد أحقية النادي المصري، في الحصول على مبلغ آخر من صفقة بيع اللاعب لليفربول.