«جبر ومرسي» أساسيان في مواجهة الزمالك أمام إنبي

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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة نيبوشا، المدير الفني عن تشكيل الفريق في مواجهة فريق إنبي المقررلها الثامنة مساء اليوم بالجولة الرابعة للدوري الممتاز التي تقام على ملعب بتروسبورت.

وجاء التشكيل مكونًا من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: على جبر ومحمود علاء ومؤيد العجان وحازم إمام

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في الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقة وأحمد داودا

في الهجوم: عبدالله جمعة وأحمد مدبولي وباسم مرسي

ويجلس على دكة الاحتياطي كل من: الحارس محمود عبدالرحيم جنش ودونجا وأحمد توفيق وكاسونجو وصلاح عاشور ورزاق سيسيه.