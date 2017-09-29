«عبدالعزيز والغضبان» يشهدان ختام بطولة الجمهورية للشركات (صور)

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كتب-كريم قماح

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الجمعة، ختام بطولة الجمهورية للشركات فى دورتها الخمسين المقامة بمحافظة بورسعيد فى الفترة 15-29 سبتمبر الجاري.

حضر ختام البطولة التى أقيمت بالصالة المغطاة بالمجمع الرياضي ببورسعيد الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات وعدد من رؤساء الشركات الخاصة المشاركة بالبطولة ومجموعة من القيادات التنفيذية ببورسعيد.

وتضمنت مراسم حفل الختام طابور عرض للفرق الرياضية المشاركة، وفقرات فنية قدمها طلائع بورسعيد، وتسليم الدروع والكؤوس للفرق الفائزة بالبطولة.

وأشاد وزير الرياضة بمستوى المنافسات فى كل الألعاب الرياضية التى تضمنتها بطولة الجمهورية للشركات رقم (50) ، ونجاح تنظيم فعالياتها ببورسعيد، مشيرا أن البطولة ساهمت فى حالة من الرواج السياحي ببورسعيد بفضل المشاركة الواسعة من مختلف الشركات.

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وفى كلمته، أوضح رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات أن إجمالى عدد المشاركين في بطولة الجمهورية للشركات هذا العام بلغ 16 ألف و374 مشارك منهم 13573 رياضي يمثلون 220 شركة، معربا عن سعادته بمستوى المنافسات بين جميع الرياضيين الذين شاركوا بالبطولة.

كما رحب رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات بحضور وزير الرياضة ختام البطولة والتى تأتى احتفالا باليوبيل الذهبي للاتحاد الرياضي للشركات،مقدما الشكر إلى محافظ بورسعيد على موافقته لاستضافة البطولة ببورسعيد الباسلة.

وفى ختام الحفل، قدم وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات دروع البطولة للفائزين بالمراكز الأولى والثانية والثالثة، فعلى مستوى منافساتي "العموم" و"الرواد" فازت ايسترن كومباني بالمركز الأول وشركة السكر والصناعات بالمركز الثاني، وجاءت فى المركز الثالث هيئة قناة السويس، بينما على مستوى منافسات "الثقافة والفنون" فازت ايسترن كومبانى بالمركز الأول والمركز الثانى فازت به شركة السكر والصناعات والمركز الثالث حصلت عليه شركة "غزل المحلة"، أما على صعيد مستوى منافسات صناع الأمل والإبداع

جاء بالمركز الثالث بنك القاهرة والمركز الثاني فازت به المصرية للاتصالات، والمركز الأول حصلت عليه ايسترن كمباني.