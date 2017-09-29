وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مشروع المجمع الرياضي (صور)

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كتب - كريم قماح

تفقد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الجمعة، أعمال الإنشاءات الجارية بمشروع "المجمع الرياضي" ببورسعيد؛ لمعاينة سير العمل، ورصد معدل الإنجاز الذى لحق بالمجمع قبل افتتاحه خلال شهر أكتوبر القادم.

وقال وزير الشباب والرياضة :"أن المجمع الرياضي ببورسعيد يعد واحداً من أكبر المشروعات الرياضية التى تم إنشائها خلال السنوات الأخيرة، ويعتبر مدينة رياضية متكاملة ببورسعيد، لافتا إلى إقامة العديد من البطولات الرياضية ببورسعيد عقب افتتاح المجمع الذى يضم مجموعة متنوعة من الإنشاءات الرياضية التى تخدم أبناء بورسعيد.

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كما قدم الوزير الشكر والتقدير إلى محافظ بورسعيد لتدخله لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالمرافق الخاصة بالمجمع الرياضي، لافتا أن مسئولي القوات المسلحة القائمين على أعمال التنفيذ قد وعدوا بتحقيق انجاز كبير على مستوى الانتهاء من إنشاءات المجمع الرياضي خلال 10 أيام من الآن تمهيدا لافتتاحه فى أكتوبر القادم.

ويقام المجمع على مساحة 76 ألف متر مربع ويضم حمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة تدريبي، وصالة مغطاة، وملعب هوكى ومبنى مدرجات الهوكى، ومبنى اجتماعي، ومجمع للاسكواش، و(5) ملاعب خماسية لكرة القدم، و(2) ملعب تنس، و(2) ملعب متعدد الأغراض و (6) ساحات نزال، وملعب كرة قدم قانونى، ومنطقة لألعاب الأطفال.