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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام "توكتوك" بدراجة بخارية بدمياط

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام "توكتوك" بدراجة بخارية بدمياط

06:38 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

ارشيفية

دمياط - محمد إبراهيم

أصيب 6 أشخاص في حادث اصطدام "توكتوك" بدراجة بخارية على طريق دقهلة الزراعي بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز الزرقا للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وهم: رجب عبد الجواد، 35 عاما، وفتحي محمد سليم 19 عاما، وهيثم نعمان 16 عاما، وحبيبة عبده العشماوي 17 عاما ورياض رجب 10 أعوام، وسعد سرية 21 عاما إلى مستشفى الزرقا، وتبين أن الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات في مناطق مختلفة من الجسم.

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