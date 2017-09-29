ضابط سابق بالشرطة والجيش يفوز بزعامة حزب الاستقلال البريطاني

لندن (د ب أ)

فاز الضابط السابق بالجيش والشرطة هنري بولتون بشكل مفاجئ بقيادة حزب استقلال المملكة المتحدة اليوم الجمعة، متعهدا بالتركيز على محاسبة الحكومة، فيما يتعلق بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكزيت".

وقال بولتون، 54 عاما، في كلمة موجزة بمناسبة فوزه: "اليوم لا يعني فحسب دور مهم لحزبنا، بل هو يوم مهم لبلادنا". وقال للمندوبين في المؤتمر العام لحزب الاستقلال: إن "بريكزيت هي مهمتنا الأصيلة".

وقال إن الحكومة المحافظة بزعامة رئيسة الوزراء تريزا ماي قد "عجزت عن تحقيق أي شيء" بشأن بريكزيت، منذ أن صوتت البلاد لصالح الرحيل عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى العام الماضي.

وتعهد بولتون الذي تم الترويج له بأنه "خبير في حدود البلاد وفي الشؤون الخارجية والأمن" بـ "بناء وإحياء" حزب الاستقلال. وقال قبل انتخابه: سأستأنف ارث نايجل فاراج (زعيم الحزب السابق) من خلال استعادة قوة وأهمية الحزب".